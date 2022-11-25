Путин поручил создать ресурс для актуализации воинского учета

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Президент России Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года сформировать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Государственный информационный ресурс формируется в отношении граждан, состоящих на воинском учете <...>, а также не состоящих, но обязанных состоять не воинском учете и не пребывающих в запасе», — уточняется в документе. Это не распространяется на «граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе» СВР и ФСБ. Минобороны и ФНС поручено идентифицировать граждан, данные которых нужны для формирования ресурса.

К указу приложен перечень необходимых сведений. Это данные о регистрации, состоянии здоровья, наличии права на отсрочку от призыва по мобилизации, принадлежащих гражданам транспортных средствах и недвижимости. Кроме того, профильные федеральные ведомства должны сообщить о людях, которые занимаются медициной, обучаются на очном отделении вузов и колледжей, имеют спортивные разряды и звания, отбывают наказание или являются депутатами.

Руководство субъектов, Минобороны и Минцифры должны до 30 декабря обеспечить преобразование необходимых сведений в цифровую форму. Правительству поручено утвердить этапы создания ресурса и порядок его ведения.

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