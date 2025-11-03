 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент Финляндии предложил новый повод для встречи Путина и Трампа

Стубб предположил, что Трамп и Путин могли бы встретиться в Йоханнесбурге на саммите лидеров стран G20. Он также добавил, что в «новой эре» ядерного оружия значение последнего возрастает, и отметил важность вопросов безопасности
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы встретиться на саммите лидеров стран G20, который пройдет в конце ноября в Йоханнесбурге. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, выступая на церемонии открытия курса национальной обороны в Дворянском доме в Хельсинки, передает Yle.

Кроме того, Стубб отметил возможность участия во встрече лидеров стран G20 президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что тот мог бы встретиться с Путиным на мероприятии.

Кроме того, в ходе выступления финский лидер коснулся вопросов стратегических вооружений. «Мы вступили в новую эру ядерного оружия, в которой, к сожалению, значение ядерного оружия возрастает», — сказал Стубб. Он подчеркнул важность вопросов безопасности и напомнил, что Трамп объявил о намерении провести ядерные испытания, объяснив это тем, что подобные тесты проводят другие страны, в частности Россия и Китай. Из-за таких испытаний многосторонняя система контроля разрушается, заявил Стубб.

США возобновят испытания ядерного оружия, заявил Трамп 30 октября, объяснив это тем, что такое делают и другие страны. Так, 26 октября российский Генштаб сообщил об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а 29 октября Путин отметил, что Москва протестировала ядерную управляемую суперторпеду с ядерной энергетической установкой «Посейдон».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, что США начинают испытания в ответ на тесты других стран, сказал, что тестирование «Буревестника» «не является ядерным испытанием».

Новая встреча лидеров России и США обсуждается уже несколько месяцев. Во время телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште. Однако спустя неделю американский президент объявил о ее отмене. Как объяснил Трамп, ему показалось, что «это неправильно», лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин 23 октября заявил, что встреча скорее перенесена, а не отменена. 2 ноября Песков подчеркнул, что оперативно организовать встречу российского и американского президентов возможно, но необходимости в этом нет.

Financial Times писала, что решение отложить саммит в Будапеште Вашингтон принял после «напряженного» телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По данным газеты, Рубио после разговора заявил Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам, и президент США был недоволен этим.

Полина Мартынова, Алена Нефедова
Александр Стубб Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский встреча
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
