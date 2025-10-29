 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / Sputnik / Reuters)

Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», заявил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

Он также рассказал, что на испытаниях «Посейдона» запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени». Путин назвал испытания огромным успехом.

«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой <...> Это огромный успех», — сказал президент.

Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника»
Политика
Сергей Лавров

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн Спорт, 15:06
Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным Политика, 15:05
Путин заявил, что армия идет вперед на всех участках фронта Политика, 15:03
«Билайн» назван самым безопасным оператором по версии ComNews Research Отрасли, 14:59
Reuters рассказал о преимуществах России после взятия «ворот в Донецк» Политика, 14:57
В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем Политика, 14:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:56
Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» Политика, 14:53
Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России Политика, 14:52
Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана Спорт, 14:49
В Киеве сообщили о строительстве семи новых теплоэлектростанций Политика, 14:49
В Кремле заявили, что следят за реакцией россиян на санкции США Политика, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин приехал в военный госпиталь с иконами Политика, 14:35