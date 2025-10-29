Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон»
Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», заявил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.
Он также рассказал, что на испытаниях «Посейдона» запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени». Путин назвал испытания огромным успехом.
«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой <...> Это огромный успех», — сказал президент.
Материал дополняется
