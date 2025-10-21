 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Трамп заявил Зеленскому, что приоритет — прекращение огня, а не земли

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что приоритет — прекращение огня, а не территории
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США заявил, что возвращение Донбасса не является приоритетом и что он стремится к скорейшему завершению конфликта, независимо от судьбы этого региона, пишет WSJ. Трамп был резок и не стал смотреть на карты поля боя
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме был резок и выражал разочарование, а в какой-то момент даже отказался смотреть на карты поля боя, привезенные украинской делегацией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников. «РБК-Украина» и «Суспільне» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщали, что Зеленский привез на встречу с Трампом несколько карт, в том числе с «болевыми точками» России.

По словам собеседников, Трамп заявил Зеленскому, что его приоритетом является «прекращение войны», и дал ясно понять, что не заинтересован в каком-либо исходе в вопросе территорий.

Глава Белого дома также сказал украинскому лидеру, что Киеву не стоит рассчитывать на получение дальнобойных ракет Tomahawk в ближайшее время, сообщили два американских чиновника.

Накануне американский лидер признал, что преодолеть разногласия между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. За день до встречи с украинским коллегой Трамп поговорил с Путиным по телефону.

«Это скверно, потому что оба лидера искренне ненавидят друг друга», — заявил он журналистам в Белом доме. «Это на самом деле немного осложняет ситуацию», — отметил президент.

Зеленский и лидеры ЕС поддержали идею Трампа о заморозке конфликта
Политика
Владимир Зеленский

В центре переговоров в Белом доме был острый территориальный вопрос, в частности, судьба Донбасса, отмечает газета. Как писала The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, Путин в телефонном разговоре с Трампом 16 октября потребовал полного отказа Киева от Донбасса. По словам собеседников, он выразил готовность уступить занятую часть Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над регионом. Украинские и европейские чиновники считают такую уступку неприемлемой, пишет WSJ. Зеленский подчеркнул, что Украина «ничего не будет дарить» России.

На встрече с украинским президентом глава Белого дома заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этого региона, сообщили WSJ чиновники. Трамп утверждал, что стремится к скорейшему завершению конфликта, независимо от судьбы Донбасса, рассказали собеседники.

Зеленский позднее заявил, что Трамп «хочет быстрой победы», но дал понять ему, что позиция Украины по поводу территорий «остается неизменной». В Кремле в феврале исключали обсуждение обмена территориями. В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать детали телефонного разговора Путина и Трампа, заявив, что Москва уже предоставила «всю информацию, которую хотели дать» по вопросу обмена территориями.

Президент США после встречи с Зеленским не исключил, что Украина потеряет часть территорий. По его словам, Путин «что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность». Трамп предложил сторонам остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Украинский лидер согласился с тем, что для прекращения огня нужно «оставаться там, где мы находимся».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что «какой-то вариант заморозки этого конфликта» Москву не устроит, ей «важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны». Однако Россия готова к переговорам, говорил он.

На этой неделе в Кремле повторили: «Эта тема [заморозки конфликта] неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется».

