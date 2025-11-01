МИД отреагировал на данные CNN об одобрении США поставок Tomahawk Киеву

Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy via Getty Images

Поставки оружия на Украину не приближают урегулирование конфликта и выполнение предвыборных обещаний нынешнего руководства США. Об этом заявила журналистам представитель российского МИДа Мария Захарова, ее цитирует «РИА Новости».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это «не окажет негативного воздействия» на арсеналы США.

Комментируя это сообщение, Захарова заявила, что «и нынешней ситуацией, и предыдущими годами» доказано, что при помощи милитаризации «никакого урегулирования не видать никому».

Дипломат добавила, что в случае поставок ракет Украине администрация президента США не выполнит свои предвыборные обещания.

В середине октября президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся завершить украинский конфликт и до передачи Tomahawk дело не дойдет. Позднее украинский президент Владимир Зеленский допустил, что Киев все же получит от США ракеты, хотя переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе Tomahawk. Разговоры о возможности поставок ракет Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.