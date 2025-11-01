 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД отреагировал на данные CNN об одобрении США поставок Tomahawk Киеву

Захарова: отправкой Tomahawk Киеву нельзя добиться урегулирования конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy via Getty Images
Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy via Getty Images

Поставки оружия на Украину не приближают урегулирование конфликта и выполнение предвыборных обещаний нынешнего руководства США. Об этом заявила журналистам представитель российского МИДа Мария Захарова, ее цитирует «РИА Новости».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это «не окажет негативного воздействия» на арсеналы США.

Комментируя это сообщение, Захарова заявила, что «и нынешней ситуацией, и предыдущими годами» доказано, что при помощи милитаризации «никакого урегулирования не видать никому».

Дипломат добавила, что в случае поставок ракет Украине администрация президента США не выполнит свои предвыборные обещания.

В середине октября президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся завершить украинский конфликт и до передачи Tomahawk дело не дойдет. Позднее украинский президент Владимир Зеленский допустил, что Киев все же получит от США ракеты, хотя переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе Tomahawk. Разговоры о возможности поставок ракет Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Tomahawk Мария Захарова Пентагон Владимир Зеленский Военная операция на Украине Владимир Путин США
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
CNN узнал об одобрении Пентагоном поставок Украине ракет Tomahawk
Политика
WSJ узнала, как Apple «увернулась от ракеты» из-за Трампа, Китая и суда
Технологии и медиа
Путин заявил, что «Посейдон» мощнее межконтинентальной ракеты «Сармат»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В ЦБ рассказали, как не стать жертвой дипфейк-атаки Общество, 19:55
Матч «Аякса» прервали из-за фаер-шоу в память о погибшем фанате Спорт, 19:54
Euractiv рассказал «леденящем душу ужасе» от европейской экономики Экономика, 19:52
«Динамо» в большинстве не смогло обыграть «Рубин» в матче РПЛ Спорт, 19:47
Два подростка и мужчина пострадали от атак БПЛА в Белгородской области Политика, 19:39
Минфин внедрит программу мотивации топ-менеджмента госкомпаний Инвестиции, 19:32
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 19:29
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Банк Revolut объяснил причины закрытия счетов некоторых россиян Политика, 19:19
МИД отреагировал на данные CNN об одобрении США поставок Tomahawk Киеву Политика, 19:11
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Россияне за месяц выпивают в кофейнях более 10 млн литров кофе Общество, 18:57