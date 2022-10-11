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Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20

Ответ России и Украины на приглашение участвовать в саммите G20 по-прежнему положительный, заявили в МИД Индонезии. В Киеве ранее говорили, что окончательного решения еще не принято
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщил портал Okezone.

«Ответ на наше приглашение все еще положительный», — сказала Марсуди.

Она добавила, что МИД Индонезии продолжает поддерживать связь с главами двух государств. Но в то же время она отметила, что «текущая ситуация в мире динамична».

Это не первый раз, когда СМИ со ссылкой на представителей властей подтверждают участие Путина и Зеленского в саммите. На прошлой неделе издание The National из ОАЭ со ссылкой на посла в Индонезии Хусина Багиса писало, что оба лидера согласились «присутствовать» на мероприятии. Однако позже эту фразу из статьи убрали, а заголовок изменили на то, что лидеры «готовятся» принять участие в саммите.

В этом году саммит «Большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Приглашения получили все лидеры объединения, в том числе президент России Владимир Путин. На мероприятие также приглашен Зеленский, несмотря на то что Украина не входит в G20.

В июле МИД России предварительно проинформировал Индонезию, что Путин будет участвовать в саммите. Очно или дистанционно — будет решено в зависимости от ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, добавили в ведомстве.

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В офисе Зеленского, в свою очередь, говорили, что окончательного решения об участии президента Украины в саммите пока не принято.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
G20 «Большая двадцадка» саммит Индонезия Владимир Путин Владимир Зеленский Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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