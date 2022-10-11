Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщил портал Okezone.
«Ответ на наше приглашение все еще положительный», — сказала Марсуди.
Она добавила, что МИД Индонезии продолжает поддерживать связь с главами двух государств. Но в то же время она отметила, что «текущая ситуация в мире динамична».
Это не первый раз, когда СМИ со ссылкой на представителей властей подтверждают участие Путина и Зеленского в саммите. На прошлой неделе издание The National из ОАЭ со ссылкой на посла в Индонезии Хусина Багиса писало, что оба лидера согласились «присутствовать» на мероприятии. Однако позже эту фразу из статьи убрали, а заголовок изменили на то, что лидеры «готовятся» принять участие в саммите.
В этом году саммит «Большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Приглашения получили все лидеры объединения, в том числе президент России Владимир Путин. На мероприятие также приглашен Зеленский, несмотря на то что Украина не входит в G20.
В июле МИД России предварительно проинформировал Индонезию, что Путин будет участвовать в саммите. Очно или дистанционно — будет решено в зависимости от ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, добавили в ведомстве.
В офисе Зеленского, в свою очередь, говорили, что окончательного решения об участии президента Украины в саммите пока не принято.