Турция сообщила о нормализации экспорта зерна с Украины

Функционирование морского коридора по экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины полностью нормализовано после переговоров с Киевом и Москвой, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

«Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их [министру обороны России] Сергею Шойгу. В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — рассказал глава турецкого Минобороны.

По данным Анкары, с Украины за время работы коридора вывезли более 10 млн т зерна.

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