WSJ рассказала о 50-километровом украинском «поясе крепостей» в Донбассе

Сюжет
Военная операция на Украине
WSJ также написала о сетях для «ловли дронов», которые далеки от идеала, потому что беспилотники могут пролететь сквозь щели в них
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) построили 50-километровый «пояс крепостей» в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Также газета сообщила о расположенных вдоль дорог сетях для «ловли беспилотников». Автор материала Джиллиан Мельхиор, побывавший на месте, оценил систему как «неидеальную»: дроны могут прорываться сквозь щели. Подразделения ВСУ избегают массовых скоплений и пытаются замаскировать технику и позиции, отметил он.

Издание также пишет о том, что ограниченное финансирование вынудило Украину «пересмотреть приоритеты в отношении отечественного оружия, ограничив производство некоторых полезных видов вооружения».

В конце августа FT описывало «пояс крепостей», который был тогда 45-километровым, как отрезок «сильно укрепленных городов и небольших населенных пунктов, расположенных вдоль ключевой дороги». Издание отмечало, что «пояс крепостей» начинается от Константиновки.

FT описала обстановку на «поясе крепостей» Украины
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

2 октября Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» оттесняют противника к Константиновке от Часова Яра. Президент России Владимир Путин в тот же день рассказал, что Южная группировка уже вошла в Константиновку. «Это уже один из основных оборонительных рубежей. Константиновка, Славянск, Краматорск — это те рубежи, которые создавались более десяти лет с помощью западных специалистов. Туда уже зашли наши войска и там идут боевые действия», — отмечал глава государства.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить укрепления от Донбасса до западной границы страны. Он отметил необходимость создания надежной обороны и заявил, что линии укреплений должны защитить ключевые регионы от возможного наступления. Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе 2024-го сообщил о строительстве трехуровневой линии обороны. Первая линия предназначалась для сдерживания наступления, вторая — для укрепления передовых позиций, третья — для резервной обороны. Этот проект охватывал ключевые направления на востоке и юге страны.

В марте 2024 года правительство Украины выделило $34 млн на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении. В том же месяце президент Владимир Зеленский заявил о планах строительства трех линий укреплений по всей Украине протяженностью около 2 тыс. км. Он отметил, что это масштабная задача, однако темпы работ хорошие, и он рассчитывает на своевременное завершение строительства.

Вскоре после этого председатель комитета Верховной Рады по обороне Соломия Бобровская рассказала, что линии обороны в Харьковской области не смогли сдержать продвижение российских войск. Для анализа ситуации была создана временная специальная комиссия. Путин тогда связал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. Он заявлял, что планов взять Харьков нет.

Читайте РБК в Telegram.

