Путин рассказал об уверенном создании Россией зоны безопасности

Российские военные слаженно и спокойно создают зону безопасности, в частности взятием под контроль территорий в Харьковской и Сумской областях, отметил президент. В зоне соприкосновения армия России продвигается вперед

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне ответственности группировки войск «Север» создается зона безопасности, работа над ней идет слаженно и по плану. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед. Если взять с севера, это группировка «Север», в Харьковской области город Волчанск и в Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлены под наш контроль. Волчанск наполовину забрали — я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть, — рассказал он. — Там создается уверенно зона безопасности, эта работа идет слаженно и спокойно, по плану».

По словам президента, Западная группировка войск заняла две трети города Купянск. «Там центр уже в наших руках, боевые действия идут в южной части города. Другой достаточно крупный город — Кировск — полностью перешел под наш контроль», — добавил он.

Глава государства отметил, что Южная группировка уже вошла в Константиновку. «Это уже один из основных оборонительных рубежей. Константиновка, Славянск, Краматорск — это те рубежи, которые создавались более десяти лет с помощью западных специалистов. Туда уже зашли наши войска и там идут боевые действия. Так же, как зашли в Северск, тоже достаточно крупный населенный пункт», — объяснил Путин.

Группировка «Центр», по его словам, «активно, эффективно работает, проводит операции». «Зашли в город Красноармейск», — уточнил глава государства.

Президент сказал, что он не будет «вдаваться в детали», потому что не хочет «информировать противника». «У них неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит, поэтому нам... дополнительно давать им информацию ни к чему», — отметил он.

О взятии под контроль Юнаковки Минобороны сообщило 26 сентября. В конце сентября Минобороны рассказало, что в Купянске под контроль взято свыше 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс.

29 сентября ведомство отчиталось о взятии под контроль Кировска в ДНР, 2 октября — о нанесении поражения подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Казачья Лопань Харьковской области. Также в ведомстве уточнили, что соединения ВДВ из состава Южной группировки оттесняют противника от Часова Яра к Константиновке в ДНР.