Премьер Украины сообщил о строительстве трехуровневой линии обороны
Украина строит масштабную линию обороны, и помощь в этом окажет Словакия, поставив стране бронированные экскаваторы и машины для разминирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге со словацким премьером Робертом Фицо в Ужгороде.
По словам Шмыгаля, планируемая трехуровневая линия оборонительных рубежей призвана обеспечить «защиту по всем направлениям», она «позволит как сдерживать врага, так и продвигаться вперед». Украинское правительство выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, сказал он.
«Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы достигли соглашения, что будем сотрудничать по поставкам такой техники со стороны Словацкой Республики», — добавил Шмыгаль (цитата по Liga.net), отметив, что поставить ее должны частные словацкие компании. По его словам, Братислава также приняла решение передать Украине две системы по разминированию «Божена-4». В ноябре глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Киев получит их в рамках гуманитарной помощи.
Что касается военной помощи, Фицо ранее выступал против поставок вооружений Киеву. Однако на переговорах со Шмыгалем он пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза, сообщил украинский премьер в своем телеграм-канале.
Россия осуждает военную и финансовую помощь со стороны стран Запада Украине, считая, что она говорит об их вовлеченности в конфликт.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский говорил о планах построить укрепления на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией, отмечая, что «мин и бетона в стране точно хватит».
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