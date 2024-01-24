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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Украины сообщил о строительстве трехуровневой линии обороны

Денис Шмыгаль: Украина строит трехуровневую линию обороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Для ее строительства нужна инженерная техника, с поставками которой пообещала помочь Словакия. Власти России осуждают поддержку Украины
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Украина строит масштабную линию обороны, и помощь в этом окажет Словакия, поставив стране бронированные экскаваторы и машины для разминирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге со словацким премьером Робертом Фицо в Ужгороде.

По словам Шмыгаля, планируемая трехуровневая линия оборонительных рубежей призвана обеспечить «защиту по всем направлениям», она «позволит как сдерживать врага, так и продвигаться вперед». Украинское правительство выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, сказал он.

«Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы достигли соглашения, что будем сотрудничать по поставкам такой техники со стороны Словацкой Республики», — добавил Шмыгаль (цитата по Liga.net), отметив, что поставить ее должны частные словацкие компании. По его словам, Братислава также приняла решение передать Украине две системы по разминированию «Божена-4». В ноябре глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Киев получит их в рамках гуманитарной помощи.

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Что касается военной помощи, Фицо ранее выступал против поставок вооружений Киеву. Однако на переговорах со Шмыгалем он пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза, сообщил украинский премьер в своем телеграм-канале.

Россия осуждает военную и финансовую помощь со стороны стран Запада Украине, считая, что она говорит об их вовлеченности в конфликт.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский говорил о планах построить укрепления на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией, отмечая, что «мин и бетона в стране точно хватит».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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