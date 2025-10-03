Мерц отверг предложение по финансированию «стены дронов»

Мерц в Дании «очень резко» высказался против финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Против, по данным Politico, также выступили Греция и Италия: последняя указала, что проект должен быть полезен не только восточному флангу

Фридрих Мерц (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече европейских лидеров в Копенгагене, где обсуждалась в том числе оборона, «резко раскритиковал» предложение профинансировать проект «стена дронов» из европейских фондов, пишет Politico со ссылкой на источник.

Мерц, находясь в зале, раскритиковал план в выражениях, которые один из дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, назвал «очень резкими».

Публично инициативу также не поддержали власти Италии и Греции, пишет Politico. Так, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу, с ее мнением согласился премьер Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Politico.

Со скепсисом к проекту относится и Франция, указывает Politico. Издание напоминает, что президент страны Эмманюэль Макрон по прибытии на встречу в Копенгагене подчеркнул: термин «стена дронов» упрощенный, все намного сложнее.

«Я с осторожностью отношусь к [подобным] терминам», — сказал глава государства.

О недовольстве отдельных стран Западной и Южной Европы тем, что большую часть финансирования на реализацию «стены дронов» могут получить северные и восточные члены ЕС, ранее сообщала Financial Times. Bloomberg же отмечал, что проект может затянуться на годы. Для его финансирования за счет средств ЕС необходимо согласие всех стран — членов объединения.

Проект «стена дронов» анонсировала Европейская комиссия, после того как несколько стран, в том числе Польша и Румыния, зафиксировали нарушения своего воздушного пространства дронами. Европейские страны обвинили в этих инцидентах Россию, Москва подчеркивает, что не имеет к ним отношения. В последние дни беспилотники были замечены в нескольких европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Мюнхена, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.