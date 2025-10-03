 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мерц отверг предложение по финансированию «стены дронов»

Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов ЕС
Мерц в Дании «очень резко» высказался против финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Против, по данным Politico, также выступили Греция и Италия: последняя указала, что проект должен быть полезен не только восточному флангу
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече европейских лидеров в Копенгагене, где обсуждалась в том числе оборона, «резко раскритиковал» предложение профинансировать проект «стена дронов» из европейских фондов, пишет Politico со ссылкой на источник.

Мерц, находясь в зале, раскритиковал план в выражениях, которые один из дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, назвал «очень резкими».

Публично инициативу также не поддержали власти Италии и Греции, пишет Politico. Так, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу, с ее мнением согласился премьер Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Politico.

FT узнала о недовольстве Западной и Южной Европы из-за «стены дронов»
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

Со скепсисом к проекту относится и Франция, указывает Politico. Издание напоминает, что президент страны Эмманюэль Макрон по прибытии на встречу в Копенгагене подчеркнул: термин «стена дронов» упрощенный, все намного сложнее.

«Я с осторожностью отношусь к [подобным] терминам», — сказал глава государства.

О недовольстве отдельных стран Западной и Южной Европы тем, что большую часть финансирования на реализацию «стены дронов» могут получить северные и восточные члены ЕС, ранее сообщала Financial Times. Bloomberg же отмечал, что проект может затянуться на годы. Для его финансирования за счет средств ЕС необходимо согласие всех стран — членов объединения.

Проект «стена дронов» анонсировала Европейская комиссия, после того как несколько стран, в том числе Польша и Румыния, зафиксировали нарушения своего воздушного пространства дронами. Европейские страны обвинили в этих инцидентах Россию, Москва подчеркивает, что не имеет к ним отношения. В последние дни беспилотники были замечены в нескольких европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Мюнхена, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
беспилотники ЕС Германия Фридрих Мерц
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Материалы по теме
Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов»
Политика
FT узнала о недовольстве Западной и Южной Европы из-за «стены дронов»
Политика
В Кремле назвали плохой идеей создание «стены дронов» в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае Общество, 15:30
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США Политика, 15:26
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора Общество, 15:25
Стокгольм стал самым популярным местом в Европе для проведения IPO Инвестиции, 15:24
Melke: «Мы меняем правила игры на рынке ПВХ-окон» Отрасли, 15:23
Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина Политика, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Премьер Украины рассказала о «немного подорванном» доверии Запада Политика, 15:18
В Баварии рассмотрят законопроект о праве полиции сбивать дроны Политика, 15:15
Военная бригада футбольных фанатов «Эспаньола» объявила о перезагрузке Политика, 15:12
Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи Общество, 15:09
Российские инвесторы оспорили часть 18-го пакета санкций ЕСПодписка на РБК, 15:01
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России Политика, 14:59
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек Общество, 14:58