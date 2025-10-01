Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов»

Эмманюэль Макрон (Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters)

Европейские страны «ускоренными темпами» приближаются к тому, чтобы получить «дополнительные возможности» в сфере беспилотников не только для Киева, но и для ЕС, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на неформальную встречу лидеров ЕС в Копенгагене.

«Мы движемся ускоренными темпами, чтобы иметь дополнительные возможности в области БПЛА — сначала для помощи Украине, но также и для себя и для разработки все более эффективных противодроновых систем», — заявил он.

Макрон отметил, что все устроенное намного сложнее, чем вопросы о «железном куполе» для европейцев или «стене из дронов». Президент увидел потребность в системах раннего оповещения, которые позволят лучше предвидеть угрозы.

«Они [системы оповещения] технически существуют, и их нужно развивать совместно. Необходимо усилить сдерживание с помощью дальнобойных возможностей, европейских баллистических возможностей», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что ядерное сдерживание также входит «в этот комплекс в области сдерживания и неконвенциональных средств». Макрон пояснил, что комплекс состоит как из систем наблюдения и предварительных оповещений, так и оборонительных сдерживающих возможностей: «И над этим мы сейчас работаем».

Макрон, прибыв на встречу, также заявил, что нарушения границ Европы будут встречены ответными мерами, и обвинил Россию в провокациях. Французский лидер отметил, что недавние инциденты в Польше, Румынии, Эстонии и Дании показали важность эффективной защиты общего воздушного пространства.

Он указал, что право европейцев — «заставить уважать европейское воздушное пространство».

Российское посольство в Варшаве называло обвинения в причастности к налету дронов бездоказательными. После того как Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя МиГ-31, Минобороны России сообщило, что маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова.