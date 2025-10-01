 Перейти к основному контенту
FT узнала о недовольстве Западной и Южной Европы из-за «стены дронов»

Ряд стран недовольны, что большую часть финансирования на реализацию «Стены дронов» могут получить северные и восточные члены ЕС, пишет Financial Times. Сам проект рискует затянуться на годы, отмечает Bloomberg
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Страны Западной и Южной Европы недовольны тем, что большая часть расходов в проекте «стена дронов» пойдет северным и восточным членам ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией. В рамках разработки соответствующего финансирования они пытаются найти способы, чтобы принести пользу всем, говорят источники.

Проект «стена дронов» анонсировала Европейская комиссия после того, как несколько стран, в том числе Польша и Румыния, зафиксировали нарушения своего воздушного пространства дронами. В Европе обвинили в произошедшем Россию, Москва подчеркивает, что не имеет отношения к этим инцидентам.

«Стена дронов» станет главной темой неформального саммита ЕС в Копенгагене. В самой Дании такжен недавно произошло несколько инцидентов с беспилотниками. Как отмечает Bloomberg, сложность и размеры необходимого финансирования, вероятно, задержат реализацию проекта на долгие годы.

Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Один из источников агентства, знакомый с ситуацией, счел само название идеи «пиар-ярлыком», который скрывает непростую реальность, другой указал на сложность создания «стены дронов» вдоль восточных границ ЕС из-за огромной активности пассажирских и грузовых самолетов.

На саммите цель стран союза — выяснить, кто будет координировать проект, а также определить, как связать и синхронизировать уже существующие в разных странах национальные инициативы, говорят источники.

Ажиотаж вокруг беспилотников рискует отодвинуть на второй план еще одну общую проблему союза: у Европы недостаточно средств ПВО и она практически полностью полагается в этой области на США. Об этом заявил Bloomberg президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он назвал беспилотники «очень важным фактором», но призвал не впадать «в другую крайность» и не забывать о «насущных проблемах».

