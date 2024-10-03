Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Никиты Журавеля по статье о госизмене (ст. 275 УК), сообщает Генпрокуратура.
По версии следствия, обвиняемый через мессенджер «инициативно предложил сотрудничество» представителю Службы безопасности Украины (СБУ). По данным обвинения, в марте 2023 года Журавель отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, военных самолетов, а также данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей.
Дело направлено в Волгоградский областной суд. По статье о госизмене Журавелю может грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Журавель в мае 2023 года сжег Коран возле Соборной мечети в Волгограде. На видео допроса, которое показала ФСБ, он заявил, что действовал по заданию СБУ «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. руб.
Молодого человека прошлым летом перевели в СИЗО в Грозном, где его избил на тот момент 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Однако уголовное дело в связи с этим полиция республики не стала возбуждать из-за «отсутствия события преступления». Сам чеченский глава заявил, что гордится поступком сына.
С тех пор Адам Кадыров получил несколько наград, занял должность в службе безопасности своего отца и начал курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России. Ему также присвоили звание Героя Чечни.
В декабре Кадыров-старший сказал, что, раз суд не принял решение о наказании его сына, этим не должны заниматься и власти Чечни. «За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — добавил чеченский лидер.
В Кремле комментировать избиение отказались. «Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журавеля обвинили в публичном оскорблении чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний (ч. 2 ст. 148) и хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). В феврале его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. За сожжение Корана осужденный извинился, а вину в хулиганстве не признал.
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