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Адвокат рассказала о работе в СИЗО сжегшего Коран Никиты Журавеля

Никита Журавель
Никита Журавель (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Никита Журавель, которого осудили за сожжение Корана и приговорили к трем с половиной годам заключения, работает в отряде хозобслуживания СИЗО в Грозном. Об этом РБК рассказала адвокат Юлия Антонова, которая ранее занималась его делом.

«Дело у нас закончилось еще в конце февраля, приговор вступил в законную силу, и делом Никиты я больше не занимаюсь. Моя работа выполнена, и Никиту я больше не посещаю. Он действительно отбывает наказание в СИЗО города Грозный, где трудится в отряде хозобслуживания», — сказала Антонова.

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Никита Журавель

В мае 2023 года Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в Волгограде. На видео допроса, которое показала ФСБ, молодой человек заявил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. руб.

В чеченском СИЗО, куда перевезли молодого человека, его избил на тот момент 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Однако уголовное дело в связи с этим полиция республики не стала возбуждать из-за «отсутствия события преступления».

При этом против Журавеля были выдвинуты обвинения в публичном оскорблении чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний (ч. 2 ст. 148) и хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса).

За сожжение Корана осужденный извинился, а вину в хулиганстве не признал.

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