Суд отказался заочно арестовать экс-редактора «Первого» Овсянникову

Следствие требовало изменить меру пресечения Марине Овсянниковой, которую обвиняют по делу о дискредитации армии, поскольку она отказалась соблюдать домашний арест

Марина Овсянникова (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия и изменить меру пресечения экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.

Овсянникову обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти) из-за проведенного в середине июля пикета на Софийской набережной в Москве, куда журналистка вышла с антивоенным плакатом с фотографиями погибших на Украине детей.

Экс-редактор с августа находится под домашним арестом. 1 октября ее бывший муж Игорь сказал RT, что Овсянникова сбежала вместе с их общей дочерью. Сама журналистка в преддверии сегодняшнего заседания заявила, что считает себя невиновной, а ст. 207.3 УК — «полностью антиконституционной». «Начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее», — написала она в телеграм-канале.

3 октября Овсянникова появилась в базе розыска МВД. Адвокат Дмитрий Захватов сообщил РБК, что не знает, где сейчас его подзащитная.

Овсянникова уволилась с «Первого канала» в марте, после того как выбежала в студию программы «Время» с антивоенным плакатом. Эфир передачи не прервали, девушку показывали несколько секунд. Тогда журналистку оштрафовали на 30 тыс. руб., но не за акцию, а за опубликованное перед ней видеообращение.

Весной Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Welt и уехала в Берлин, но в июле сообщила о завершении контракта с газетой и вернулась в Москву. Летом журналистку еще два раза штрафовали по статье о дискредитации (на 50 тыс. руб. и на 40 тыс. руб.): за ее слова о боевых действиях на Украине у здания Басманного суда, который рассматривал вопрос об аресте Ильи Яшина (признан Минюстом иноагентом), и за пост в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).