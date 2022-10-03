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Народная милиция сообщила о переходе границы ЛНР украинскими войсками

Украинские военные прорвались на территорию ЛНР, но оказались под обстрелами, которые с трех сторон ведут российские военные и силы Народной милиции республики, сообщил ее представитель Андрей Марочко
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины пересекли административную границу Луганской народной республики и закрепились в направлении Лисичанска. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Невзирая на потери, вооруженным формированиям Украины удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск», — сообщил Марочко.

В то же время, по его словам, у украинских военных «большие проблемы с логистикой», так как они попали под обстрелы российской артиллерии. «Им [ВСУ] удалось продвинуться на небольшое расстояние в 1,5-2 км... Они сейчас находятся под огневым воздействием наших сил и сил Российской Федерации сразу с трех сторон. То есть с севера, востока и юга планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию Луганской народной республики», — утверждает Марочко.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российские военные полностью контролируют территорию ЛНР в начале июля, после того, как были заняты Лисичанск и Северодонецк. Последним крупным городом, который контролировали ВСУ в бывшей Луганской области, был как раз Лисичанск.

10 сентября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опровергал сообщения украинской стороны об успехах на территории ЛНР. В частности, он говорил о том, что город Кременная, расположенный примерно в 20 км от Северодонецка и Лисичанска, неподалеку от границ области, находятся под контролем российских военных. Он также называл ложью заявления о том, что украинские войска достигают каких-либо успехов на территории ЛНР.

Спустя четыре дня, 14 сентября, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что линия соприкосновения очень близко подошла к границам республики и находится от нее почти в 10 км. Он добавил, что силы Народной милиции полностью контролируют свою территорию, но натиск противника «очень существенный».

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27 сентября Филиппоненко сообщил, что ВСУ увеличили активность по всей линии фронта и все чаще обстреливают территорию ЛНР. 28 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS.

Минобороны России 2 октября сообщало о попытках Киева провести наступление сразу не трех направлениях, — на николаевском, андреевском и криворожском. По данным Минобороны, наиболее активные действия Киев предпринимал в районе Давыдова Брода в Херсонской области (правая сторона Днепра), где ВСУ потеряли 240 человек и были вынуждены отступить. Еще 200 человек ВСУ потеряли при попытке прорваться в ДНР.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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