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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР опровергли взятие украинскими силами Кременной под контроль

Кременная
Кременная (Фото: Александр Река / ТАСС)

Город Кременная остается под контролем Луганской народной республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

«Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения Луганской народной республики <...>, формируя большое количество фейковых заявлений о якобы оставлении города Кременная подразделениями Народной милиции, о переходе данного города под контроль вооруженных формирований Украины. Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют», — сказал Филипоненко.

Он назвал ложью заявления о том, что украинские войска достигают каких-либо успехов на территории ЛНР.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Город Кременная находится в Северодонецком районе на западе Луганской области. 20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии города под контроль военными ЛНР и бойцами спецподразделений «Ахмат». На следующий день это подтвердили в российском Минобороны.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что территория ЛНР полностью занята. Это произошло после завершения операции по занятию Лисичанска, Северодонецка и окрестных населенных пунктов. 14 сентября представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что линия соприкосновения очень близко подошла к границам республики и находится почти в 10 км. Он добавил, что силы Народной милиции полностью контролируют свою территорию, но натиск противника «очень существенный».

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