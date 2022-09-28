В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска из РЗСО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS. Об этом говорится в телеграм-канале представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 00:20 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Накануне в ЛНР заявили об «активизации ВСУ» по всей линии фронта. Как сообщил глава народной милиции Иван Филипоненко, обстрелы ведутся по всей линии фронта. По его словам, они являются ответом на завершившееся голосование.

Вчера в ЛНР, как и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины завершились референдумы о вхождении в состав России. В трех регионах — ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области — за вхождение в состав России проголосовали более 90% участвовавших избирателей, в Херсонской области «за» проголосовали 87%.



Власти России, в том числе президент Владимир Путин, еще до начала голосования заявляли, что примут решение жителей регионов.