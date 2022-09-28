Песков назвал цель-минимум российской спецоперации на Украине
Дмитрий Песков: цель-минимум российской операции на Украине — освобождение ДНР
Военные действия на Украине после присоединения ЛНР, ДНР и других территорий к России продолжатся, «как минимум» нужно освободить всю территорию ДНР, сообщил журналистам Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики ещё освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики», — объяснил он.
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