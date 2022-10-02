Российского посла вызвали в МИД Италии

Посла вызвали в итальянский МИД, он должен явиться днем в понедельник. Причина не уточняется

Сергей Разов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского министерства.

«Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении.

По итогам будет подготовлен комментарий, добавили в посольстве.

Накануне о вызове в МИД российских послов также сообщили власти Великобритании, Швеции и Нидерландов. Решение было принято в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава британского правительства Лиз Трасс, в частности, заявила, что эти территории являются частью Украины, а президент Владимир Путин своими действиями в отношении них «в очередной раз нарушает международное право».

Лондон, после того как в Кремле подписали договоры о присоединении этих регионов к России, ввел новые санкции против Москвы. В дополненный список попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Церемония подписания договора о вхождению в Россию новых территорий прошла 30 сентября. На ней Путин заявил, что вхождение регионов в Россию — «это воля миллионов людей» и Москва «не предаст» выбор жителей Донбасса, Запорожья и Херсона. По его словам, эти территории связаны с Россией «общей судьбой и тысячелетней историей» и люди там, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране.

Присоединение прошло после состоявшихся 23–27 сентября референдумов, по итогам которых большинство голосовавших выступили за вхождение регионов в состав России. Западные страны заявили, что не признают результатов референдума и в очередной раз осудили действия Москвы.