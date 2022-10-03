Военкома, об отстранении которого сообщал губернатор, перевели в Магадан

Военкома Юрия Лайко отстранил хабаровский губернатор Михаил Дегтярев. Он не назвал конкретной причины, но указал на ошибки в мобилизации, которые произошли во время руководства Лайко

Юрий Лайко (Фото: пресс-служба военного комисариата Камчатского края)

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко не отстраняли, а перевели в Магаданскую область, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Восточного военного округа.

«Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года», — сообщили в пресс-службе. «Информация в ряде средств массовой информации о снятии с должности военного комиссара Хабаровского края не соответствует действительности», — уточнили там.

Обязанности военкома Хабаровского края будет исполнять Вячеслав Макаров, который ранее руководил штабом мотострелкового соединения, дислоцированного в регионе.

РБК направил запрос в пресс-службу Восточного военного округа.

Об отстранении Лайко сообщил 3 октября хабаровский губернатор Михаил Дегтярев. Он не пояснил, по какой причине было принято такое решение. Однако, рассказывая о ходе частичной мобилизации в своем регионе, глава указал, что несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, «из них порядка половины вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту». Дегтярев также подчеркнул, что все «факты перегибов должны пресекаться».

В Магаданской области губернатор Сергей Носов в первые дни мобилизации сообщил об увольнении регионального военкома. Судя по приказам, опубликованным на сайте военкомата, это был временно исполняющий обязанности военкома Евгений Деркач.