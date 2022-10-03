В МВД ЛНР сообщили об отходе ВСУ в районе Артемовска

Отход украинских военных помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев связал с «отсутствием резервов, снятых для наступлений на других направлениях»

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Украинские войска отходят в районе Артемовска (Бахмута), заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, союзные силы добились успеха в районе Артемовска и Соледара.

«У нас линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населенных пунктов — Артемовска и Соледара», — сказал Марочко в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ попали «в огневой мешок» на территории ЛНР. «Сейчас у нас для военных не существует никаких административных границ, на самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками», — сказал он.

До этого офицер говорил, что украинские военные, несмотря на потери, смогли пересечь границу ЛНР и «закрепиться в направлении» Лисичанска (с начала июля его контролируют российские войска).

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Минобороны 3 октября отчиталось о ракетном ударе по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Артемовском направлении. В результате в районе населенного пункта Калиновка были уничтожены более 260 человек и 14 единиц военной техники.