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Появились тексты договоров о включении в состав России новых территорий

Путин внес в Думу проекты о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсоном
В течение десяти дней после вступления в состав России президент Владимир Путин назначит врио глав ДНР и ЛНР, а также врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В базе Госдумы появились внесенные президентом России Владимиром Путиным законопроекты о ратификации международных договоров по включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — говорится в одном из документов. Те же формулировки указаны в договорах с ДНР, ЛНР и Херсонской областью.

Аналогичные пункты о границах содержатся во внесенных президентом проектах федеральных конституционных законов о включении новых субъектов в состав России.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут считаться принятыми в состав России со дня подписания договоров, т.е. с 30 сентября. С этого же дня образуются новые субъекты в составе России. Их официальным языком будет русский, при этом в документе Россия гарантирует право народов на сохранение родного языка и создание условий для его изучения.

Все проживающие на присоединенных территориях, включая граждан ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, будут признаны российскими гражданами. Те, кто захочет сохранить иное гражданство, должны будут в течение 30 дней уведомить об этом.

Для интеграции новых территорий в экономическую и правовую системы России отведен переходный период — до 1 января 2026 года. В течение десяти дней со дня присоединения президент России Владимир Путин назначит врио глав ДНР и ДНР, а также врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей. Выборы в законодательные органы состоятся в сентябре 2023 года, следует из документа.

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Договоры были подписаны 30 сентября президентом России Владимиром Путиным, главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожских областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. Этому предшествовали референдумы на этих территориях, жители которых в ходе голосования, по данным местных властей, поддержали вхождение в состав России.

Конституционный суд уже признал договоры соответствующими Конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты рассмотрят законопроект о ратификации 3 октября. В случае утверждения Думой договоры должны одобрить в Совете Федерации. Кроме того, обе палаты российского парламента должны утвердить проект конституционного закона о включении новых субъектов в состав России.

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Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область договоры Госдума

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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