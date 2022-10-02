Появились тексты договоров о включении в состав России новых территорий
В базе Госдумы появились внесенные президентом России Владимиром Путиным законопроекты о ратификации международных договоров по включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — говорится в одном из документов. Те же формулировки указаны в договорах с ДНР, ЛНР и Херсонской областью.
Аналогичные пункты о границах содержатся во внесенных президентом проектах федеральных конституционных законов о включении новых субъектов в состав России.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут считаться принятыми в состав России со дня подписания договоров, т.е. с 30 сентября. С этого же дня образуются новые субъекты в составе России. Их официальным языком будет русский, при этом в документе Россия гарантирует право народов на сохранение родного языка и создание условий для его изучения.
Все проживающие на присоединенных территориях, включая граждан ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, будут признаны российскими гражданами. Те, кто захочет сохранить иное гражданство, должны будут в течение 30 дней уведомить об этом.
Для интеграции новых территорий в экономическую и правовую системы России отведен переходный период — до 1 января 2026 года. В течение десяти дней со дня присоединения президент России Владимир Путин назначит врио глав ДНР и ДНР, а также врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей. Выборы в законодательные органы состоятся в сентябре 2023 года, следует из документа.
Договоры были подписаны 30 сентября президентом России Владимиром Путиным, главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожских областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. Этому предшествовали референдумы на этих территориях, жители которых в ходе голосования, по данным местных властей, поддержали вхождение в состав России.
Конституционный суд уже признал договоры соответствующими Конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты рассмотрят законопроект о ратификации 3 октября. В случае утверждения Думой договоры должны одобрить в Совете Федерации. Кроме того, обе палаты российского парламента должны утвердить проект конституционного закона о включении новых субъектов в состав России.