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МИД Украины анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными
По словам министра иностранных дел Украины, новый, «еще более масштабный обмен» заключенными с Россией может пройти на следующей неделе. В последний раз Москва и Киев обменивались удерживаемыми лицами в начале с начала сентября
Вадим Пристайко (Фото: Данил Шамкин / ZUMA / ТАСС)

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на владу», передает «Интерфакс-Украина».

«В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», — сказал министр.

Последний обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Каждая из сторон передала по 35 человек. На Украину вернулись моряки, задержанные в 2018 году при попытке пройти через Керченский пролив, а также режиссер Олег Сенцов и признанные виновными в убийстве российских военных в ходе первой чеченской кампании Николай Карпюк и Станислав Клых.

В Россию же прилетели глава украинского офиса «РИА Новости» Владимир Вышинский и свидетель по делу сбитого над Донбассом в 2014 рейса MH17 Владимир Цемах. Москва не оглашала полный список лиц, которых передал Киев.

Политика
Киев назвал роли Зеленского и Путина в составлении списка для обмена

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующему этапу обмена заключенными. По его словам, об этом стороны будут договариваться в Минске и в «нормандском формате».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК говорила, что в России находятся 113 граждан, в возвращении которых заинтересован Киев. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев может подготовить список новых лиц для обмена к концу октября, после чего должна начаться работа по срокам обмена.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МИД Украины, обмен
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