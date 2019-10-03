МИД Украины анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными

По словам министра иностранных дел Украины, новый, «еще более масштабный обмен» заключенными с Россией может пройти на следующей неделе. В последний раз Москва и Киев обменивались удерживаемыми лицами в начале с начала сентября

Вадим Пристайко (Фото: Данил Шамкин / ZUMA / ТАСС)

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на владу», передает «Интерфакс-Украина».

«В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», — сказал министр.

Последний обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Каждая из сторон передала по 35 человек. На Украину вернулись моряки, задержанные в 2018 году при попытке пройти через Керченский пролив, а также режиссер Олег Сенцов и признанные виновными в убийстве российских военных в ходе первой чеченской кампании Николай Карпюк и Станислав Клых.

В Россию же прилетели глава украинского офиса «РИА Новости» Владимир Вышинский и свидетель по делу сбитого над Донбассом в 2014 рейса MH17 Владимир Цемах. Москва не оглашала полный список лиц, которых передал Киев.