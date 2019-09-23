Помощник Зеленского назвал сроки появления новых списков для обмена

Киев может к концу октября завершить составление списков людей, удерживаемых в России и на неподконтрольных территориях, заявил помощник Зеленского. После этого начнется работа над согласованием сроков обмена

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью изданию «Левый берег», что Киев может выйти на согласование списков граждан, удерживаемых в России и на неподконтрольных территориях, в конце октября.

По его словам, группа в Минске постоянно работает над согласованием списков людей. Отвечая на вопрос о количестве удерживаемых лиц, Ермак отметил, что не может назвать конкретные цифры, «это сотни людей». «Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц», — сказал он.

Помощник президента добавил, что сначала проводится работа над согласованием числа людей, чтобы потом перейти к процессу утверждения сроков их освобождения. При этом, по мнению Ермака, в конце октября еще не произойдет само освобождение.

Ранее в сентябре Зеленский заявил, что Украина ведет подготовку ко второму этапу переговоров по обмену заключенными с Россией. По его словам, об этом представители Киева будут договариваться в Минске и в «нормандском формате». Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснял, что обмен по формуле «всех на всех» усложняется отсутствием полных данных о пропавших без вести. Пропавшими без вести считаются около 400–500 украинцев, добавил Пристайко.