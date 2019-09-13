Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена заключенными с Россией

Украина ведет подготовку ко второму этапу переговоров по обмену заключенными с Россией, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме YES в Киеве. Трансляция мероприятия доступна на канале НАШ.MAKCI-ТВ в YouTube.

«Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в «нормандском процессе», — сказал он.

7 сентября между Россией и Украиной прошел обмен заключенными по формуле «35 на 35» человек. Среди тех, кого Москва передала Киеву, — режиссер Олег Сенцов и моряки, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение госграницы.

Киев, в свою очередь, передал Москве Владимира Цемаха, одного из ключевых свидетелей по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском боинге. Также вместе с россиянами в Москву прибыл освобожденный из-под стражи под личное поручительство главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.