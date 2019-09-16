Киев назвал роли Зеленского и Путина в составлении списка для обмена

Киев назвал роли Зеленского и Путина в составлении списка для обмена

В первоначальном варианте содержалось всего 24 фамилии. После дальнейших переговоров президентов список удалось увеличить

Людмила Денисова (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Уполномоченная украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию «Левый берег» рассказала, что обмену насильно удерживаемых лиц между Москвой и Киевом предшествовали промежуточные переговоры, о которых никто ранее не сообщал.

«Насколько мне известно, президенты определили, кто из граждан попадет в этот список», — сказала она.

По словам Денисовой, в первоначальном варианте списка Украине должны были быть переданы лишь 24 моряка, задержанные осенью прошлого года в районе Керченского пролива. «Потом президент Владимир Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру», — добавила омбудсмен.

Денисова отметила, что занимавшаяся вопросом обмена рабочая группа занималась реализацией договоренностей между Владимиром Путиным и Зеленским. С украинской стороны этим вопросом занимались помощник президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации Кирилл Тимошенко, с российской — вице-премьер Дмитрий Козак. На вопрос, кто еще из российских чиновников участвовал в работе, Денисова ответить не смогла.

Отвечая на вопрос, почему Путин согласился на обмен именно сейчас, Денисова предположила, что это объясняется разной риторикой Зеленского и бывшего президента Петра Порошенко. «Думаю, что изменение некоторых позиций сыграло самую важную роль в достижении цели», — добавила она.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. В тот день каждая сторона передала другой по 35 удерживаемых лиц. В Киев вернулись в том числе задержанные возле Керченского пролива моряки, режиссер Олег Сенцов. В Россию прилетели военный ДНР Владимир Цемах, являющийся одним из главных свидетелей по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing, а также глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого суд в Киеве отпустил из-под стражи в конце августа.