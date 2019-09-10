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Украинский омбудсмен заявила о желании вернуть из России 113 граждан
В России находятся более ста граждан, в возвращении которых заинтересован Киев, рассказала РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова. О необходимости продолжать работу по обменам ранее говорил президент Владимир Зеленский
Людмила Денисова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом в интервью РБКрассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, после того, как Москва и Киев 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Вопрос о том, скольких людей хотела бы вернуть Россия, она комментировать не стала. Москва до сих пор не опубликовала официальный список тех, кто был возвращен в Россию.

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Украинский обмудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют»

«Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан», — ответила Денисова на соответствующий вопрос РБК.

О необходимости возвращения остающихся в России украинцах в субботу говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вторым этапом может стать освобождение крымскотатарских активистов. «Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму», — сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее. «Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», — отметил он.

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Обмен России и Украины. Что известно об этих заключенных

Прошедший в субботу обмен стал самым крупным обменом между Россией и Украиной с 2014 года. Он готовился несколько месяцев, но в решающую фазу перешел после телефонного разговора президентов Росси и Украины 7 августа, рассказала РБК Денисова. После этого разговора были сформированы рабочие группы, которые возглавили с украинской стороны помощник президента Андрей Ермак, с российской работу курировал зампред правительства Дмитрий Козак.

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Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак

Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Украина, Владимир Зеленский, обмен, моряки
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