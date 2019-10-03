Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin почти на $40 млн

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin почти на $40 млн

Украина попросила у США 10 противотанковых комплексов Javelin и 150 ракет к ним. Госдеп одобрил сделку. Вашингтон считает, что новое оружие не повлияет на баланс сил в регионе

Украина может получить новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Такое решение принял Госдепартамент США, сообщается на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA, является частью Минобороны США).

Ведомство одобрило поставку комплексов на сумму $39,3 млн. Речь идет о 150 противотанковых ракетах и связанном с ними оборудовании. Власти Украины просили продать им 150 ракет и 10 установок, уточнили в DSCA.

В агентстве добавили, что сделка не повлияет на баланс сил в регионе.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Госдеп одобрил продажу 150 ракетах и двух установок Javelin. По словам собеседников агентства, продажа комплексов рассматривается отдельно от военной помощи в размере $250 млн.

Материал дополняется.