Bloomberg узнал об одобрении конгрессом продажи Киеву Javelin на $39 млн

Bloomberg узнал об одобрении конгрессом продажи Киеву Javelin на $39 млн

Украина получит 150 противотанковых ракет и два комплекса Javelin, сообщил Bloomberg. В прошлом году Вашингтон продал Киеву 37 комплексов и 210 ракет к ним

Комплексы Javelin (Фото: Zuma / ТАСС)

Госдепартамент США утвердил, а конгресс одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin стоимостью $39 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых с решением.

По данным источников, речь идет о поставке Украине 150 противотанковых ракет и двух ракетных установок Javelin. Агентство отмечает, что о решении может быть официально объявлено позднее во вторник.

Агентство указывает, что продажа комплексов рассматривается отдельно от военной помощи в размере $250 млн.

О том, что Вашингтон и Киев обсуждают продажу Украине новой партии комплексов Javelin стало известно в августе 2018 года.