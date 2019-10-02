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Bloomberg узнал об одобрении конгрессом продажи Киеву Javelin на $39 млн
Украина получит 150 противотанковых ракет и два комплекса Javelin, сообщил Bloomberg. В прошлом году Вашингтон продал Киеву 37 комплексов и 210 ракет к ним
Комплексы Javelin  (Фото: Zuma / ТАСС)

Госдепартамент США утвердил, а конгресс одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin стоимостью $39 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых с решением.

По данным источников, речь идет о поставке Украине 150 противотанковых ракет и двух ракетных установок Javelin. Агентство отмечает, что о решении может быть официально объявлено позднее во вторник.

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Агентство указывает, что продажа комплексов рассматривается отдельно от военной помощи в размере $250 млн.

О том, что Вашингтон и Киев обсуждают продажу Украине новой партии комплексов Javelin стало известно в августе 2018 года.

Поставку предыдущей партии Javelin Госдепартамент одобрил в марте прошлого года. Она включала 37 противотанковых комплексов и более 200 ракет. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер пояснял, что Вашингтон решил продать Украине комплексы после отказа России принять меры по прекращению военного конфликта в Донбассе. При этом он уточнял, что Javelin не предназначены для применения на востоке Украины, поскольку являются сугубо оборонным оружием. В конце апреля 2018 года украинское руководство сообщило о получении комплексов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, Javelin, оборона, вооружения
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