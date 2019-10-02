Bloomberg узнал об одобрении конгрессом продажи Киеву Javelin на $39 млн

Госдепартамент США утвердил, а конгресс одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin стоимостью $39 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых с решением.
По данным источников, речь идет о поставке Украине 150 противотанковых ракет и двух ракетных установок Javelin. Агентство отмечает, что о решении может быть официально объявлено позднее во вторник.
Агентство указывает, что продажа комплексов рассматривается отдельно от военной помощи в размере $250 млн.
О том, что Вашингтон и Киев обсуждают продажу Украине новой партии комплексов Javelin стало известно в августе 2018 года.