Волкер объяснил решение США поставить Украине комплексы Javelin

США одобрили решение поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin после отказа России принять меры по прекращению конфликта в Донбассе. Об этом в интервью «Deutsche Welle. Украина» рассказал спецпредставитель США по вопросам Украины​ Курт Волкер.

«Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира», — заявил Волкер. «Если честно, это большое разочарование, — добавил он. — Это то, чего мы пытались достичь, и, как и раньше, готовы выполнять нашу часть договоренностей. Но при отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она — часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать».

Также спецпредставитель США по Украине подчеркнул, что считает Россию непосредственным участником конфликта на юго-востоке Украины. «Я не верю в то, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины военным путем. Я не думаю, что ее цель заключается в этом. Тем не менее Россия задействована непосредственно. Сначала она оккупировала Крым и объявила его аннексию, а затем вошла туда и ввела свои уполномоченные силы, а также оккупировала часть Восточной Украины. Вот что она на самом деле делает», — объяснил он. Целью этих действий, по его словам, является дестабилизация обстановки на Украине и «вбивание клина» между Украиной и Западом. «Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности частично была и в этом», — считает Волкер.

17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что США оплатят поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины.

Верховная рада 18 января приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Законодательная инициатива предлагает создать на Украине оперативный штаб вооруженных сил, который будет руководить военными действиям в зоне конфликта на юго-востоке Украины. По новому закону президент может быть наделен полномочиями использовать армию в мирное время без одобрения парламента или без объявления войны.



В МИД России заявили, что принятый закон является «подготовкой к войне». В Москве выразили опасения, что оперативный штаб, который будет создан по данному законопроекту, может использовать военных против мирных жителей «на всей территории стр​аны» и «без формального введения военного положения». В Москве сочли, что законопроект также предлагает наделить Порошенко «неограниченными, близкими к диктаторским полномочиями».



