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Политика ,  
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Арахамия анонсировал массовое увольнение украинских министров

Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение половины состава кабинета министров Украины (КМУ). Он написал в своем телеграм-канале, что завтра Украину ждет «день увольнений».

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения», — сказал он.

В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных правительственных чиновников. «Страна» писала, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников. Только 3 сентября в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

The Financial Times связывала увольнения с попыткой офиса Зеленского централизовать власть на Украине. В частности, издание называло частью этого процесса отставку главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

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Давид Арахамия Слуга народа Украина правительство Украины
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