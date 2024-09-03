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Военная операция на Украине ,  
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FT рассказала о новой попытке Зеленского централизовать власть на Украине

FT: увольнение главы «Укрэнерго» было попыткой Зеленского централизовать власть
Сюжет
Военная операция на Украине
Попыткой централизации власти отставку главы «Укрэнерго» Кудрицкого сочли законодатели и аналитики. Сам он заявил о «кампании по дискредитации». Члены правления компании говорили, что на них оказывалось давление
Владимир&nbsp;Кудрицкий
Владимир Кудрицкий (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Отставка главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого с этого поста стала попыткой администрации украинского президента Владимира Зеленского централизовать власть, передает The Financial Times (FT) со ссылкой на законодателей и аналитиков.

Депутат от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк назвал решение об увольнении Кудрицкого «абсолютно идиотским». Он заявил, что некоторые члены правления «Укрэнерго» рассказали ему, что министр энергетики Герман Галущенко и администрация президента оказали на них давление, чтобы они проголосовали за смену руководства энергокомпании.

В украинском Минэнерго FT заявили, что решение об отставке Кудрицкого было принято независимым советом, а подобные обвинения в адрес министерства являются частью кампании по его дискредитации.

В Раде сообщили об увольнении главы «Укрэнерго» ради «финансовых потоков»
Политика
Владимир Кудрицкий

Об увольнении Кудрицкого Железняк сообщил утром 3 сентября. По словам депутата Железняка, его уволили, чтобы «сесть на все финансовые потоки». Кудрицкий занимал пост главы «Укрэнерго» с августа 2020 года.

Сам экс-глава «Укрэнерго» заявил, что была проведена «кампания по дискредитации предприятия и важно, чтобы его преемник был выбран прозрачным образом, чтобы компания «не стала генератором денежных потоков» для коррупции.

После увольнения Кудрицкого в отставку подали двое иностранных членов совета директоров — Педер Андреасен и Даниэль Доббени. Оба они ранее были президентами европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

«Мы чувствовали политическое давление и наблюдали постоянные попытки обойти конкуренцию при назначении людей», — написали Андреасен и Доббени в своем заявлении, выдержку из которого приводит FT.

«Мы не видим возможности продолжать нашу работу. <...> Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении руководителя без доказательств ненадлежащего управления неприемлемо», — заявили они.

«Укрэнерго» — национальная энергетическая компания Украины с функциями оперативно-технологического управления объединенной энергосистемой страны.

В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных правительственных чиновников. «Страна» писала, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников. Только 3 сентября в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

FT отмечала, что на Западе остались недовольны перестановками в украинском правительстве.

На фоне российской военной операции «Укрэнерго» не раз сообщала о повреждениях своих энергообъектов. Президент Украины Владимир Зеленский еще в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Кудрицкий в том же месяце говорил, что импортировать электроэнергию Украине придется как минимум до начала зимы, чтобы сбалансировать систему.

С начала года Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др.

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«Укрэнерго» отставка Владимир Зеленский Украина кризис власти
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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