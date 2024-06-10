Один из инициаторов Евромайдана подал в отставку

Найем, который в 2013 году первым призвал украинцев выходить на Майдан, уволился с должности главы Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. «Страна.ua» связывает это с борьбой с близкими к Западу чиновниками

Мустафа Найем (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Об этом сам чиновник сообщил в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

По его словам, данное решение он «принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия».

Вместе с тем, как отмечает «Страна.ua», увольнение Найема может быть связано с политикой администрации по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников. Издание напоминает, что ранее был отправлен в отставку близкий к Найему министр инфраструктуры Александр Кубраков, который якобы пытался налаживать коммуникацию с американским посольством и западными структурами «через голову» администрации.

По данным издания New Voice, помимо Найема заявления на увольнение написали также его первый заместитель Андрей Ивко и заместитель Валерия Иванова.

Известность Найем получил 10 лет назад, во время Евромайдана: считается, что именно с его поста в Facebook, опубликованного 21 ноября 2013 года, и разошелся массовый призыв выходить на центральную площадь Киева. «Я это написал просто, чтобы услышать, есть ли эти люди. Может, мы просто поговорили бы где-нибудь в Facebook», — объяснял впоследствии Найем.

Найем — этнический пуштун. Его отец непродолжительное время занимал должность замминистра образования Афганистана, а незадолго до вывода советских войск в 1988 году он переехал в Москву, а после в Киев.

Найем с 2004 года работал журналистом в украинских изданиях и в 2011 году стал ведущим программы After live на «Первом национальном», а спустя год — ведущим на канале «ТВi». В 2013-м из-за конфликта с руководством канала уволился вместе с большей частью журналистов и стал одним из инициаторов создания интернет-телеканала «Громадське телебачення» («Общественное телевидение»), активно освещавшего события Майдана и выступавшего с критикой президента Виктора Януковича.

Еще во время Майдана он получил образование в Международной академии журналистики Intajour (Гамбург), а спустя полгода участвовал в программе летних стипендиатов Дрейпер Хиллз (Draper Hills Summer Fellows) Стэнфордского университета. После свержения Януковича журналист попал в Верховную раду по списку Блока Петра Порошенко, стал заместителем главы фракции БПП, затем вошел в межфракционную группу «Еврооптимисты». После окончания депутатских полномочий в 2019 году работал в Укроборонпроме в качестве заместителя генерального директора, затем был назначен замминистра инфраструктуры Украины.

Должность главы агентства по восстановлению и развитию Украины Найем занимает с января 2023 года. Деятельность агентства координируется кабинетом министров Украины. Ранее оно называлось Государственное агентство автомобильных дорог Украины.