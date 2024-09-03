Инструкторы из США толком не смогли обучить украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны в США бы «заголосили».

Первый из шести переданных Украине в конце июля истребителей F-16 потерпел крушение в зоне боевых действий 26 августа. The New York Times (NYT) писала, что самолет могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Пентагоне тогда заявили, что не могут подтвердить это.

О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что причиной крушения, вероятно, была ошибка пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский после крушения F-16 отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину он не назвал. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров позднее заявил, что увольнение Олещука не связано с потерей F-16 и гибелью управлявшего им пилота.

Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине американские истребители.