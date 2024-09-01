NYT узнала, что США усомнились в поражении F-16 на Украине из Patriot
Переданный Украине истребитель F-16, потерпевший крушение 26 августа, вероятно, не был сбит дружественным огнем из ЗРК Patriot, сообщили газете The New York Times (NYT) два американских чиновника.
По их словам, украинские и американские следователи, сотрудничающие для выяснения обстоятельств крушения, рассматривают различные версии произошедшего. Среди них — техническая неисправность и ошибка пилота.
Первый из шести переданных Украине в конце июля истребителей F-16 потерпел крушение в зоне боевых действий 26 августа. NYT писала, что самолет могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить это. О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что причиной крушения, вероятно, была ошибка пилота.
Президент Украины Владимир Зеленский после крушения F-16 отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину он не назвал. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров позднее сказал, что увольнение Олещука не связано с потерей F-16 и гибелью управлявшего им пилота.
«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса, <…> на данном этапе я бы не стал их связывать», — заявил министр.
На место Олещука в качестве временно исполняющего обязанности назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, ранее возглавлявшего воздушное командование «Центр». Сам Олещук после отставки процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно».
Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят