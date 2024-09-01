NYT: США усомнились в крушении F-16 на Украине из-за поражения из ЗРК Patriot

NYT узнала, что США усомнились в поражении F-16 на Украине из Patriot

Американские и украинские следователи рассматривают в качестве версий крушения F-16 техническую неисправность и ошибку пилота. Истребитель, вероятно, не был сбит дружественным огнем, сказали NYT американские чиновники

Похороны украинского военного лётчика Алексея Меся (Фото: Press Service of the Ukrainian Air Forces / Reuters)

Переданный Украине истребитель F-16, потерпевший крушение 26 августа, вероятно, не был сбит дружественным огнем из ЗРК Patriot, сообщили газете The New York Times (NYT) два американских чиновника.

По их словам, украинские и американские следователи, сотрудничающие для выяснения обстоятельств крушения, рассматривают различные версии произошедшего. Среди них — техническая неисправность и ошибка пилота.

Первый из шести переданных Украине в конце июля истребителей F-16 потерпел крушение в зоне боевых действий 26 августа. NYT писала, что самолет могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить это. О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что причиной крушения, вероятно, была ошибка пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский после крушения F-16 отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину он не назвал. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров позднее сказал, что увольнение Олещука не связано с потерей F-16 и гибелью управлявшего им пилота.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса, <…> на данном этапе я бы не стал их связывать», — заявил министр.

На место Олещука в качестве временно исполняющего обязанности назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, ранее возглавлявшего воздушное командование «Центр». Сам Олещук после отставки процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно».

Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.