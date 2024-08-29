Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой, что F-16 сбили ВСУ из Patriot

Пентагон ответил на данные о сбитом из Patriot истребителе F-16

Истребитель F-16 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Министерство обороны США не может подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Трансляция брифинга шла на YouTube.

«У меня недостаточно достоверной информации, поэтому говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем (чего я сообщить не могу), должны сами украинцы», — сказала она.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила со ссылкой на источники, что F-16 сбили из ЗРК Patriot по ошибке — «из-за дискоординации между подразделениями».

Украинская армия получила первые истребители F-16 в июле. ВСУ впервые применили их 26 августа, сообщил президент Владимир Зеленский. Генштаб Украины вечером 29 августа подтвердил потерю первого самолета. Специальная комиссия Минобороны Украины работает в районе падения самолета для выяснения причин аварии, добавили там.

Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине американские истребители.