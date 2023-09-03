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Sabah узнала новые предложения ООН для возобновления зерновой сделки

Sabah: ООН предложила снять санкции с производителей питания в России
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Военная операция на Украине
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Война санкций
ООН предложила изучить повреждения аммиакопровода Тольятти — Одесса, который неоднократно попадал под обстрел. Возобновление его работы было в числе главных требований Москвы, но в августе МИД отказался добиваться этого пункта
Организация Объединённых Наций (Нью-Йорк, США)
Организация Объединённых Наций (Нью-Йорк, США) (Фото: imago stock&people / imago-images.de / Global Look Press)

ООН предложила начать переговоры по снятию санкций с российских производителей питания и оценить ущерб, нанесенный аммиакопроводу Тольятти — Одесса, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

Другие предложения касаются возвращения Россельхозбанка в систему переводов SWIFT.

О том, что ООН предложила переподключить банк к SWIFT и снять часть санкций, сообщало накануне и турецкое агентство Anodolu.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья.

Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабных боев на Украине. Он неоднократно попадал под обстрел.

Россия вышла из зерновой сделки в середине июля, генсек ООН Антониу Гутерриш в том же месяце в первый раз направил Москве свои предложения по урегулированию противоречий, в конце августа он передал российскому МИДу второй документ. Он тогда не раскрыл их содержание, но подчеркнул, что уверен в их способности обеспечить участие в экспорте зерна и Москвы, и Киева. «Нельзя, чтобы черноморская инициатива работала от кризиса к кризису, от приостановки до приостановки. Нам нужно что-то, что работает и работает на благо всех», — добавил генсек ООН.

Москва вышла из зерновой сделки, требуя обеспечить доступ российского зерна на рынки и снять часть санкций. «Переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам», — перечислял замглавы МИДа Михаил Галузин. Он признавал при этом, что «речи об аммиакопроводе Тольятти — Одесса уже, к сожалению, не идет». Прежде возобновление его работы было в числе главных требований Москвы.

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Власти США настаивают, что нынешняя ситуация — не вопрос уступок, а у России есть возможности поставлять зерно, и в последний год она «намного превышает» соответствующие показатели поставок за рубеж, которые были до начала полномасштабных боев на Украине. Американские власти ведут проработку альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна без участия России, выяснила The Wall Street Journal.

Президент России Владимир Путин встретится 4 сентября с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Анкара рассчитывает убедить Москву вернуться к исполнению зерновой сделки, источники российских госагентств сообщали, что Эрдоган предложит новый подход к выполнению соглашения. «Это, по сути, будет почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу», — отмечали в украинском МИДе.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Зерновая сделка ООН Украина отмена санкций аммиакопровод аммиак Россельхозбанк SWIFT
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