Песков сообщил о встрече Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи
Переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Переговоры действительно пройдут в понедельник в Сочи, это будет середина дня», — сказал он.
Ранее о том, что встреча двух лидеров пройдет 4 сентября, сообщали турецкий канал Habertürk и ТАСС. Песков отмечал, что подготовкой к переговорам уже заняты администрации обоих президентов.
В ходе переговоров Эрдоган рассчитывает убедить российскую сторону в необходимости возобновить зерновую сделку, которая позволяла Украине экспортировать зерно через Черное море.
Эрдоган посетит Россию в преддверии саммита G20 в Нью-Дели, который пройдет 9–10 сентября. Турецкий лидер отправится на саммит в Индию. Россию на саммите будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.
31 августа глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его визит стал подготовительным перед встречей двух лидеров.
Российский министр предложил турецкому коллеге обсудить вопросы, которые рассмотрят президенты 4 сентября. По итогам переговоров Фидан рассказал, что возобновление действия зерновой сделки стало их главной темой.
«Мы рассмотрели технические детали, представим их нашим лидерам, уже на предстоящих переговорах лидеры стран детально их обсудят», — рассказал он.
Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, позволявшей вывозить украинское зерно из черноморских портов, 17 июля. Москва указывала на невыполнение договоренностей, касающихся российского экспорта. В частности, Россия требовала гарантий поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Одесса (был взорван 5 июля), а также подключения Россельхозбанка к SWIFT.
Hurriyet писала, что Эрдоган может предложить Москве новую формулу зерновой сделки, разработкой которой занимается Фидан.
Однако вопреки сообщениям о подготовке нового соглашения Фидан по итогам переговоров в Киеве заявил, что продление существующей зерновой сделки — это приоритет Анкары и что альтернативные соглашения не смогут ее заменить.