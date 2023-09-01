Песков: переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября

Песков сообщил о встрече Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи

Встреча президента России Путина и турецкого лидера Эрдогана состоится в Сочи 4 сентября «в середине дня», подтвердил Песков. Ранее Habertürk и ТАСС называли эту дату наиболее вероятной для переговоров

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Переговоры действительно пройдут в понедельник в Сочи, это будет середина дня», — сказал он.

Ранее о том, что встреча двух лидеров пройдет 4 сентября, сообщали турецкий канал Habertürk и ТАСС. Песков отмечал, что подготовкой к переговорам уже заняты администрации обоих президентов.

В ходе переговоров Эрдоган рассчитывает убедить российскую сторону в необходимости возобновить зерновую сделку, которая позволяла Украине экспортировать зерно через Черное море.

Эрдоган посетит Россию в преддверии саммита G20 в Нью-Дели, который пройдет 9–10 сентября. Турецкий лидер отправится на саммит в Индию. Россию на саммите будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

31 августа глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его визит стал подготовительным перед встречей двух лидеров.

Российский министр предложил турецкому коллеге обсудить вопросы, которые рассмотрят президенты 4 сентября. По итогам переговоров Фидан рассказал, что возобновление действия зерновой сделки стало их главной темой.

«Мы рассмотрели технические детали, представим их нашим лидерам, уже на предстоящих переговорах лидеры стран детально их обсудят», — рассказал он.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, позволявшей вывозить украинское зерно из черноморских портов, 17 июля. Москва указывала на невыполнение договоренностей, касающихся российского экспорта. В частности, Россия требовала гарантий поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Одесса (был взорван 5 июля), а также подключения Россельхозбанка к SWIFT.

Hurriyet писала, что Эрдоган может предложить Москве новую формулу зерновой сделки, разработкой которой занимается Фидан.

Однако вопреки сообщениям о подготовке нового соглашения Фидан по итогам переговоров в Киеве заявил, что продление существующей зерновой сделки — это приоритет Анкары и что альтернативные соглашения не смогут ее заменить.