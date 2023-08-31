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Кулеба назвал последний шанс на возобновление зерновой сделки

Кулеба назвал встречу Эрдогана и Путина последним шансом на возобновление зерновой сделки
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Военная операция на Украине
Предстоящая встреча Путина и Эрдогана станет последней возможностью для возвращения России в зерновую сделку, считает Дмитрий Кулеба. В Москве говорили, что готовы возобновить участие в соглашении при выполнении всех условий
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сентябрь важным месяцем для будущего зерновой сделки, которая подразумевает вывоз украинской сельхозпродукции из черноморских портов.

В начале сентября должна пройти встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, напомнил он. «И это, по сути, будет почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу», — сказал министр на неформальном заседании глав МИДов стран Евросоюза в Толедо (цитата по УНИАН).

В то же время, отметил Кулеба, Украина параллельно развивает альтернативный морской путь, когда корабли выходят из украинских портов и почти сразу заходят в территориальные воды Румынии. «Поэтому, пожалуйста, подумайте, как вы сможете помочь обезопасить этот зерновой коридор, когда корабли находятся в территориальных водах Украины», — призвал министр.

10 августа Украина объявила о временных коридорах для гражданских судов, направляющихся в черноморские порты и из них. Ранее эти маршруты Киев представил Международной морской организации. 16 августа по этому коридору из Одессы в Стамбул направился контейнеровоз Joseph Schulte, стоявший в одесском порту с прошлого февраля. 27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что территориальных вод Румынии достигло второе судно, вышедшее из Одессы.

Россия с 18 июля прекратила участие в заключенном летом 2022 года соглашении, которое предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на поставки российских сельхозпродукции и удобрения. В Москве говорили, что обязательства по содействию российскому экспорту не выполняются. Власти заявляют, что готовы вернуться к нему «только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной». В их числе МИД весной называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разблокировку активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В Кремле заявляли, что переговоры Путина с Эрдоганом состоятся в ближайшее время, скоро о них появится официальная информация, встреча «уже готовится весьма плотно». По данным телеканала Habertürk, турецкий президент приедет в Сочи 4 сентября. Они намерены в том числе обсудить зерновое соглашение — как передавала Hürriyet, Анкара после переговоров с Киевом, Москвой и ООН собирается выработать новую формулу соглашения, которая бы устроила все стороны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Кулеба Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Зерновая сделка Украина Турция
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