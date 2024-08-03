Посольства США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан
Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан, об этом говорится на сайтах дипмиссий.
«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении американского посольства.
Там отметили, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а на оставшиеся распродано много билетов. «В случае эвакуации вы не сможете уехать со своей большой семьей, не сможете взять с собой домашних животных и, как ожидается, возместите правительству США расходы на вашу транспортировку в безопасное место», — добавили там.
«Если вы являетесь гражданином Великобритании и находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы», — говорится в сообщении британского посольства.
Материал дополняется
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram