 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посольства США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан

Бейрут, Ливан
Бейрут, Ливан (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан, об этом говорится на сайтах дипмиссий.

«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении американского посольства.

Там отметили, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а на оставшиеся распродано много билетов. «В случае эвакуации вы не сможете уехать со своей большой семьей, не сможете взять с собой домашних животных и, как ожидается, возместите правительству США расходы на вашу транспортировку в безопасное место», — добавили там. 

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы», — говорится в сообщении британского посольства.

Материал дополняется

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания США Ливан
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Команда Харрис не согласилась перенести дебаты по предложению ТрампаПолитика, 19:13
Седьмое золото Симоны Байлз. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 19:03
Байлз завоевала седьмое золото Олимпиады, победив в опорном прыжкеСпорт, 18:59
Умер актер Вячеслав ГилиновОбщество, 18:53
UFC назвал следующих соперников Волкова и АнкалаеваСпорт, 18:42
Гимнаст с Филиппин впервые в истории выиграл золото ОлимпиадыСпорт, 18:35
Посольства США и Британии призвали своих граждан покинуть ЛиванПолитика, 18:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Депутат Рады назвал Украину страной «неизвестных улиц»Политика, 18:25
В России возникли проблемы с видео высокого качества на YouTubeТехнологии и медиа, 18:17
NYT узнала о масштабных арестах в Иране после убийства Исмаила ХанииПолитика, 17:55
Почему Баффет избавился от 50% своего пакета акций AppleИнвестиции, 17:49
Алаудинов рассказал о засаде спецназа «Ахмат» для ВСУ в районе ВолчанскаПолитика, 17:47
В результате удара Израиля в Газе погибли несколько командиров ХАМАСПолитика, 17:21
США взяли две из трех медалей Олимпиады в мужском парном теннисеСпорт, 17:19