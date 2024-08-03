Посольства США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан

Бейрут, Ливан (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан, об этом говорится на сайтах дипмиссий.

«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении американского посольства.

Там отметили, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а на оставшиеся распродано много билетов. «В случае эвакуации вы не сможете уехать со своей большой семьей, не сможете взять с собой домашних животных и, как ожидается, возместите правительству США расходы на вашу транспортировку в безопасное место», — добавили там.

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы», — говорится в сообщении британского посольства.

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