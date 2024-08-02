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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден обсудил с Нетаньяху возможное развертывание новых сил

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Байден обсудил с Нетаньяху возможное развертывание новых сил в рамках поддержки обороны Израиля. В то же время он подчеркнул важность усилий по деэскалации ситуации в регионе. Иран пригрозил Израилю ответом после гибели Хании
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден в беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность Вашингтона обеспечению безопасности Израиля «перед лицом всех угроз со стороны Ирана, включая террористические группировки ХАМАС, «Хезболла» и хуситов», сообщает Белый дом.

«Президент обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая развертывание новых оборонительных сил США», — говорится в сообщении.

В то же время Байден подчеркнул важность усилий по деэскалации напряженности в регионе. В телефонном разговоре участвовала и вице-президент США Камала Харрис, отметил Белый дом.

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную атаку на Израиль, запустив в его сторону сотни ракет и дронов после гибели офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в ходе израильского удара по Дамаску. В отражении атаки тогда принимали участие американские и британские силы. Американские силы уничтожили более 80 дронов и не менее шести баллистических ракет, сообщало Центральное командование США.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Исмаила Хании 31 июля. Арабские СМИ писали, что по дому, где он остановился, прибыв на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, был нанесен прямой ракетный удар. The New York Times со ссылкой на семерых чиновников из стран Ближнего Востока сообщил, что Хания погиб при дистанционной активации бомбы.

ХАМАС и Иран обвинили в атаке Израиль. В Тегеране пригрозили Тель-Авиву «суровым наказанием». Иранский МИД заявил о переходе «красной черты» и праве Тегерана ответить на это. По данным CNN, госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к властям Ирана с просьбой не мстить. В то же время духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю, писала NYT.

Израиль официально не комментировал произошедшее. Как писала The Times of Israel, Нетаньяху запретил министрам это делать. Однако ультраправый министр по наследию Амихай Элияху, известный резкими высказываниями, написал, что убийство Хании — «правильный способ очистить мир от этой грязи».

В конце июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также нанесла удар по Бейруту, целью которого был один из высокопоставленных командиров ливанской «Хезболлы» Фуад Шукр. Израильская сторона называет его главой стратегического подразделения, а также считает его ответственным за ракетную атаку 27 июля на район Мадждаль Шамс на Голанских высотах, при котором погибли 12 детей, которые находились на футбольном поле. «Хезболла» отрицала причастность к удару, Ливан присоединился к ряду стран, осудивших атаку.

Вечером 1 августа «Хезболла» нанесла ракетный удар по северной части Израиля. ЦАХАЛ заявила о перехвате ракет и падении некоторых на открытой местности. Кроме того, израильские военные нанесли ответный удар по установке «Хезболлы» на юге Ливана, откуда совершался пуск.

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Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
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