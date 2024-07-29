Как ракетный удар «Хезболлы» может разжечь новую войну на Ближнем Востоке Израиль готовится жестко ответить на гибель детей в поселке на Голанских высотах

29 июля премьер-министр Израиля посетил поселок Мадждаль-Шамс, где от ракеты «Хезболлы» погибли 12 детей, и пообещал скорый и жесткий ответ. Риски новой войны в регионе выросли. Подробнее — в статье РБК

Последствия ракетного удара (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Что привело к новому витку напряженности

С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, проиранская шиитская группировка «Хезболла» регулярно наносит удары по северным израильским районам, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки. 27 июля израильские военные нанесли удар по складу оружия «Хезболлы» (погибли четыре бойца элитного шиитского подразделения «Радуан»), а та в ответ совершила ракетный обстрел северных районов Израиля.

Как утверждают израильские власти, одна из ракет упала на футбольное поле в городке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на прозвучавшую сирену ракетной тревоги, игравшие не успели укрыться в безопасном месте. В результате погибли 12 детей и подростков в возрасте от десяти до 20 лет, еще 44 получили ранения. Останки последней, 12-й жертвы смогли опознать лишь в ночь на 29 июля. Ей оказался 11-летний Дживара Ибрагим. Прежде он числился пропавшим без вести; ракета, видимо, разорвалась совсем рядом с ним. Это стало самой смертоносной атакой на Израиль после начала нынешней войны.

Сначала «Хезболла» сообщила, что выпустила несколько ракет «Катюша» и одну ракету «Фалак-1» иранского производства по расположенной вблизи Мадждаль-Шамса израильской военной базе. Однако вскоре после появления новостей о гибели детей группировка заявила, что не причастна к трагедии, а на спортплощадку упала израильская ракета, выпущенная силами ПВО.

ЦАХАЛ настаивает, что на футбольное поле упала «Фалак-1» с боеголовкой, начиненной более чем 50 кг взрывчатки. «Результаты экспертизы на месте происшествия указывают на эту ракету. «Фалак-1» используется только террористической группировкой «Хезболла», которая совершила этот теракт из Шебаа (деревня, расположенная на самом юге Ливана. — РБК)», — заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. С версией израильтян согласны и власти США.

В Мадждаль-Шамсе, население которого составляет около 11,5 тыс. человек, проживают преимущественно арабы-друзы. Министр обороны Израиля Йоав Галант, дважды посетивший городок после трагедии, заявил, что не видит разницы «между еврейским ребенком, который был убит на юге Израиля 7 октября, и ребенком-друзом, который был убит на Голанских высотах». «Это одно и то же, это наши дети, — заявил министр родственникам погибших детей 29 июля. — Мы сделаем все, чтобы восстановить безопасность и позволить жизни продолжаться так, как она должна продолжаться. «Хезболла» заплатит за это».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в связи с этими событиями досрочно завершил свой визит в США. Вечером 28 июля он принял участие в заседании военно-политического кабинета Израиля, который уполномочил премьера и министра обороны решить, как и когда нанести ответный удар. 29 июля Нетаньяху также посетил друзский поселок. «Государство Израиль не сможет оставить это без ответа. Наш ответ придет и будет жестким», — пообещал он.

Израиль получил контроль над Голанскими высотами, прежде сирийской территорией, после Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году кнессет ратифицировал закон об аннексии этих территорий, за что подвергся международной критике, в том числе со стороны ООН: принятая СБ ООН в том же году резолюция № 497 признала израильский закон «недействительным и не имеющим международно-правовой силы». На Голанских высотах проживают около 20 тыс. друзов. Часть из них до сих пор отказываются принять израильское гражданство и пользуются сирийскими паспортами.

Как Израиль может ответить на удар «Хезболлы»

Новое обострение повышает риски разгорания на Ближнем Востоке нового полномасштабного вооруженного конфликта, последствия которого могут быть более разрушительными, чем прямое столкновение Израиля и «Хезболлы» во время Второй ливанской войны 2006 года. Возможность открытия нового фронта обсуждается в израильском правительстве на протяжении нескольких месяцев. Израиль и «Хезболла» были на грани войны в начале июня, когда ракетные обстрелы привели к мощным лесным пожарам на севере еврейского государства. Тогда же ЦАХАЛ согласовала планы наступления на Ливан, однако пока не реализовала их.

После атаки на Мадждаль-Шамс глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что «Хезболла» пересекла все мыслимые красные линии и стороны приблизились к полномасштабной войне. Но в израильском дипломатическом ведомстве дали группировке «последний шанс» на предотвращение конфликта, потребовав от нее отвести подразделения за реку Литани, которая протекает примерно в 30 км от границы с Израилем. Резолюция № 1701 СБ ООН, принятая после завершения Второй ливанской войны, утверждает, что южнее этой реки не должны находиться никакие вооруженные формирования, кроме сил ООН и армии Ливана.

Согласится ли ливанская группировка на такое предложение, неизвестно. Член ливанского парламента от «Хезболлы» Али Файяд заявил, что группировка готовится ко всем сценариям развития событий, включая возможность наземного конфликта. «Ливанское сопротивление имеет полное право на самооборону, что позволяет ему использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности для защиты себя, своей общины, своей нации и своей родины», — сказал он.

Associated Press сообщает со ссылкой на источник, близкий к «Хезболле», что 28 июля группировка начала переброску «умных» высокоточных ракет» на случай начала боевых действий против Израиля. Всего арсенал движения насчитывает около 150 тыс. ракет. Тегеран, поддерживающий «Хезболлу», также предостерег Израиль «от любых новых авантюр против Ливана под предлогом инцидента в Мадждаль-Шамсе». «Израиль несет основную ответственность за любые неожиданные реакции на свое глупое поведение», — заявили в МИД Ирана.

Между тем, как утверждают военные и дипломатические источники Times of Israel, правительство Израиля не заинтересовано в начале полномасштабной войны с ливанской группировкой. Некоторые из них, однако, сообщили, что в правительстве полагают, будто боевые действия против «Хезболлы» займут несколько дней. Пока же израильские военные ограничились точечными ударами по территории Ливана, они были предприняты в ночь на воскресенье. В понедельник израильские дроны атаковали автомобиль и мотоцикл на юге Ливане, «Хезболла» сообщила о гибели двух своих боевиков.

В Вашингтоне осудили атаку ливанской группировки и заявили о безоговорочной поддержке Израиля. Вместе с тем в администрации Джо Байдена пытаются выработать дипломатическое решение, которое «положит конец всем нападениям раз и навсегда и позволит гражданам по обе стороны границы безопасно вернуться в свои дома». Как пояснили в Белом доме, оно будет связано с военным присутствием вдоль «синей линии» — условной границы, разделяющей Израиль и Ливан, но деталей не привели. Американские власти также предупредили своих израильских коллег, что если те решат нанести ответные удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте, то «ситуация, скорее всего, выйдет из-под контроля», передает Axios со ссылкой на источники.