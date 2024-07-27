Глава МИД заявил о приближении Израиля к войне с «Хезболлой» и Ливаном
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам заявил, что «Хезболла» пересекла все красные линии, и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой и Ливаном, его слова приводит Ynetnews.
«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном. Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. — РБК) и «Хезболла» будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», — сказал он.
Кац пообещал «восстановить мир и безопасность» и сообщил, что поручил МИД «подготовиться к всеобъемлющей кампании по всему миру, чтобы добиться легитимности действий в Ливане».
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу погибли десять детей. По его словам, ракета упала на футбольное поле. Еще более 30 человек получили ранения. Хагари возложил ответственность за обстрел на «Хезболлу».
Премьер Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, после сообщения об ударе поручил как можно скорее организовать его перелет обратно.
«Хезболла» отрицает причастность к удару в Мадждаль-Шамсе.
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