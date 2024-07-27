 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Глава МИД заявил о приближении Израиля к войне с «Хезболлой» и Ливаном

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Исраэль Кац поручил МИД «подготовиться к всеобъемлющей кампании по всему миру, чтобы добиться легитимности действий в Ливане». Израиль обвинил группировку в ракетном ударе по Мадждаль-Шамсу, погибли десять детей
Фото: Avi Ohayon / Reuters
Фото: Avi Ohayon / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам заявил, что «Хезболла» пересекла все красные линии, и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой и Ливаном, его слова приводит Ynetnews.

«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном. Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. — РБК) и «Хезболла» будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», — сказал он.

Кац пообещал «восстановить мир и безопасность» и сообщил, что поручил МИД «подготовиться к всеобъемлющей кампании по всему миру, чтобы добиться легитимности действий в Ливане».

Израиль сообщил о гибели девяти детей от ракеты «Хезболлы»
Политика
Фото:Gil Eliyahu / Reuters

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу погибли десять детей. По его словам, ракета упала на футбольное поле. Еще более 30 человек получили ранения. Хагари возложил ответственность за обстрел на «Хезболлу».

Премьер Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, после сообщения об ударе поручил как можно скорее организовать его перелет обратно.

«Хезболла» отрицает причастность к удару в Мадждаль-Шамсе.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль Хезболла Ливан Голанские высоты ракетный удар
Материалы по теме
В Иране заявили о готовности поддержать «Хезболлу» всеми средствами
Политика
Bild назвала срок начала Израилем наземной операции против «Хезболлы»
Политика
США попросили Катар стать посредником между Израилем и «Хезболлой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Глава МИД заявил о приближении Израиля к войне с «Хезболлой» и ЛиваномПолитика, 21:38
ФИФА наказала сборную Канады за слежку дронами за соперницами на ИграхСпорт, 21:17
Москвичей предупредили о грозе с дождемОбщество, 21:12
Первое золото Казахстана. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:57
Медведев стартовал с разгромной победы на олимпийском турнире в ПарижеСпорт, 20:53
«Хезболла» заявила о непричастности к удару по поселку на ГоланахПолитика, 20:36
Российский велогонщик занял предпоследнее место в «разделке» на ОлимпиадеСпорт, 20:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мэр Курска предложил жителям привести в порядок укрытия на субботникеПолитика, 20:32
Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в ПарижеСпорт, 20:22
Орбан увидел конец морали в церемонии открытия Игр в ПарижеОбщество, 20:19
Израиль сообщил о гибели девяти детей от ракеты «Хезболлы»⁠Политика, 20:18
В Краснодаре задержали голую женщину за удар полицейского вилкойОбщество, 20:10
Пожар после крушения Су-34 в Волгоградской области потушилиОбщество, 19:49
В РПЦ назвали сцену с открытия Олимпиады презрением к цивилизации ЕвропыОбщество, 19:33