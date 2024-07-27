Израиль сообщил о гибели девяти детей от ракеты «Хезболлы»

Фото: Ayal Margolin / JINI / Global Look Press

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли девять детей, более 30 ранены, сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Материал дополняется