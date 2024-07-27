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Нетаньяху пригрозил «Хезболле» «самой высокой ценой» за удар по Голанам

Израиль не оставит удар по Голанским высотам без ответа и заставит «Хезболлу» заплатить самую высокую цену, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в разговоре с духовным лидером общины израильских друзов (этноконфессиональная группа арабов) шейхом Муафиком Тарифом.

«Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и «Хезболла» заплатит за это самую высокую цену, такую, какую она еще не платила», — говорится в заявлении канцелярии израильского премьера, выдержку из которого приводит The Times of Israel.

Нетаньяху также сказал Тарифу, что «потрясен убийством детей и невинных людей» Хезболлой. Он выразил соболезнования семьям погибших и всей общине.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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