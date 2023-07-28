Трампу предъявили новые обвинения из-за хранения секретных документов

Прокуроры заявили, что Трамп и его сотрудники пытались скрыть факт хранения секретных документов у него дома, например путем удаления видеозаписей. Также обвинения связаны с показом биографу документа о возможном нападении на Иран

Копия обвинительного заключения против Дональда Трампа (Фото: Don Pessin / Reuters)

Прокуроры предъявили экс-президенту США несколько новых обвинений в связи с делом о хранении им секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN.

Первый аспект новых обвинений касается сговора Трампа и двух его сотрудников — Уолта Наута и Карлоса Де Оливейры — с целью скрыть информацию о хранившихся в его доме секретных документах. Например, Наут и Де Оливейра по просьбе «босса» пытались удалить запись с камеры видеонаблюдения в Мар-а-Лаго после того, как Минюст выдал повестку в суд из-за этой видеозаписи. Также сообщается, что они пытались заставить одного из адвокатов солгать следствию.

Второй связан с хранением у экс-президента сверхсекретного документа о возможном нападении на Иран, который Трамп показал биографам в июле 2021 года. Аудиозапись разговора CNN опубликовал в июне этого года. Трамп ранее отрицал, что у него был документ касательно нападения на Иран.

После предъявления новых обвинений экс-президент, который выдвинул свою кандидатуру на новый срок, заявил Fox News о «вмешательстве в выборы на самом высоком уровне».

«Если бы я не опережал [действующего президента Джо] Байдена с большим отрывом в многочисленных опросах и не собирался быть кандидатом от республиканцев, этого бы не произошло», — считает Трамп. Он добавил, что обвинения против него «смехотворны», а действия прокуратуры «неправомерны».

Ранее по делу о секретных документах против Трампа выдвинули 37 пунктов обвинения, теперь их число достигло 40. В документах, которые экс-президент хранил в своей резиденции (в том числе в туалете) после ухода с поста, были данные об обороноспособности и состоянии ядерных вооружений США и других стран, брифинги разведки, аналитические материалы и т. д.



Это не единственное дело, по которому Трампу предъявлены обвинения. Еще 34 выдвинуты в связи с делом о подлоге финансовой документации. Один из эпизодов связан с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание о ее романе с женатым Трампом в 2006-м во время предвыборной кампании 2016 года. Деньги были переданы через экс-адвоката Майкла Коэна. При этом в документах компания Трампа обозначила эту трату как расходы на оплату юридических услуг. В деле перечислены и другие подобные случаи.