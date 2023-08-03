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Трамп прибыл в суд в Вашингтоне, где ему предъявят обвинения

Трамп прибыл в суд в Вашингтоне, где ему предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в здание федерального суда в Вашингтоне, где ему должны предъявить обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что у Трампа возьмут отпечатки пальцев. Затем он сможет выступить на заседании суда, признав или не признав себя виновным. Формально он задержан в здании суда, пишет CNN.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что готов к возможному аресту. «Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», — заявил он.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену, и заявил, что демократ одержал победу из-за фальсификации. После этого сторонники экс-президента ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги голосования. В здании начались столкновения, погибли пять человек.

В связи с беспорядками Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

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Дональд Трамп суд Вашингтон массовые беспорядки Капитолий
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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