Трамп заявил о своей готовности к аресту

Трамп заявил, что готов к аресту на суде в Вашингтоне

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что направляется в Вашингтон, чтобы предстать перед судом по делу о беспорядках в январе 2021 года на Капитолийском холме. По его словам, он готов к аресту.

«Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», — написал он на странице в своей социальной сети Truth Social.

Трамп проиграл президентские выборы 2020 года, уступив Джо Байдену. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232. Экс-президент заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования. На фоне этих заявлений сторонники Трампа 6 января 2021-го ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты президентских выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.

1 августа Трампу предъявили обвинения по делу о беспорядках по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20. Явиться в суд для рассмотрения дела он должен сегодня.

Команда Трампа называла это очередной попыткой вмешательства в президентские выборы 2024 года, в которых тот собирается участвовать.